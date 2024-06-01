Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" и Евросоюз изучают способы более жесткого похода к банкам, которые помогают Москве уклоняться от санкций, сообщает Bloomberg.

Так, пишет агентство, "некоторые союзники рассматривают меры, направленные против кредиторов из третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений Банка России (CПФС), подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений".

Обсуждения проходят в преддверии июньского саммита "большой семерки" в Италии, на которой главы правительств намерены согласовать комплекс мер по более эффективному обеспечению соблюдения санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине, отмечается в сообщении.

В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ввести ограничения для кредиторов, использующих СПФС, для обхода санкций.

По данным Bloomberg, в прошлом году количество пользователей системы увеличилось почти втрое по сравнению с 2022 годом. В настоящее время ею пользуются более 150 иностранных банков примерно в 20 странах, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан.

По словам источника агентства, ЕС стремится согласовать пакет мер в преддверии саммита G7, "но несколько государств-членов ЕС выступили против полного запрета на использование СПФС из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и нанести ущерб отношениям с третьими странами".