Экс-губернатор Юревич привлечен к субсидиарной ответственности по долгам стройкомпании

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области принял решение о привлечении экс-губернатора региона Михаила Юревича к субсидиарной ответственности по обязательствам банкротного ООО "Гринфлайт", сообщается на странице суда в соцсетях.

Решение принято в рамках дела о банкротстве "Гринфлайта" по заявлению его конкурсного управляющего.

"Приостановить рассмотрение заявления в части установления размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами", - говорится также в сообщении.

Отмечается, что конкурсный управляющий настаивал на солидарном привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банкротной стройкомпании не только Юревича, но еще ряда аффилированных с ней лиц: экс-гендиректора "Гринфлайта" Сергея Мануйлова, Александра Москалюка, Виталия Санникова, ООО "Медиа-Стиль" и ООО "Центр современных технологий". Однако суд отказал в привлечении этих лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Челябинской области рассматривал дело о банкротстве "Гринфлайта" с мая 2016 года. В период процедуры наблюдения были заявлены требования 4 877 кредиторов. Общий размер реестровых денежных требований превысил 1,228 млрд рублей.

Размер требований кредиторов, установленных в реестре о передаче жилых помещений, составил 6,92 млрд рублей, из которых свыше 5,6 млрд рублей были погашены в ходе процедуры банкротства путем передачи участникам строительства квартир в четырех достроенных домах.

В июне 2020 года суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.

На момент возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) участниками ООО "Гринфлайт" являлись "Центр современных технологий", "Медиа-стиль" и Маргарита Бутакова - у каждого по 20% уставного капитала, а также Александр Москалюк - 40% УК.

Мануйлов на тот момент являлся гендиректором "Гринфлайта" и владельцем ООО "Медиа-Стиль".

Все три физических лица были фигурантами различных уголовных дел о взяточничестве и злоупотреблениях.

Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.