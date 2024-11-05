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Иск Генпрокуратуры об экспроприации актива Сбербанка на Украине отложен до 27 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области отложил до 27 ноября 2024 года рассмотрение иска Генпрокуратуры, связанного с экспроприацией украинского актива Сбербанка, следует из картотеки арбитражных дел.

Ответчиками по этому делу выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York и JP Morgan. В качестве третьих лиц указаны Сбербанк России, "дочки" JP Morgan и Citibank в России, а также Международный резервный банк (МР банк).

МР банк с 2007 года принадлежал Сбербанку России. В феврале 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию МР банка и запустил процедуру его ликвидации. Весной 2022 года власти Украины решили изъять ценные бумаги и имущество бывшей украинской "дочки" Сбера в пользу государства.

Арбитражный суд Московской области в начале октября принял обеспечительные меры по этому иску. Генпрокуратура просила наложить арест на все денежные средства The Bank of New York Mellon на двух счетах в российском АО КБ "Ситибанк", и на средства JP Morgan Chase Bank на двух счетах в его дочернем ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" - всего, по данным истца, на них находилось 93,5 млрд рублей.

При этом Генпрокуратура просила признать права собственности Сбербанка и взыскать в его пользу около $372 млн (по текущему курсу примерно 34,7 млрд рублей). Эта сумма находилась на корсчетах украинского Международного резервного банка в Bank of New York и JP Morgan Chase на момент экспроприации этого актива Сбера.

В итоге суд принял решение об аресте средств "в пределах заявленных исковых требований", сочтя, что принятие обеспечительных мер в этой редакции "сохранит существующее положение сторон до разрешения спора по существу (status quo) и предотвратит причинение значительного ущерба".

Citibank Генпрокуратура МР банк Сбербанк Украина НБУ СНБО
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