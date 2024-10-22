В Индии начнут продавать водку "Русский стандарт"

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ГК "Руст", один из крупнейших производителей водки в мире, и Allied Blenders and Distillers Limited (ABDL), третья по величине компания по производству спиртных напитков в Индии, объявили о запуске в Индии продаж водочного бренда "Русский стандарт".

Как сообщается в пресс-релизе ГК "Руст", широкая сеть дистрибуции и опыт ABDL в области маркетинга потребительских товаров будет способствовать продвижению и укреплению на рынке Индии всего водочного портфеля бренда "Русский стандарт".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "Руст", компания планирует в течение ближайших двух лет занять 10% рынка в категории импортной премиальной водки Индии.

Как заявил управляющий директор ABDL Алок Гупта, стратегический альянс с "Рустом" соответствует цели компании, направленной на создание портфеля премиальных алкогольных брендов на территории Индии.

По словам гендиректора Roust International Ивана Алферова, также приведенным в пресс-релизе, компания продолжает расширять международное присутствие за счет выхода на один из самых динамичных и быстрорастущих рынков в мире.

Мировые продажи водки "Русский стандарт", которая разливается на заводе в Петербурге, составляют более 2,5 млн 9-литровых коробов в год.

Алкогольная группа компаний "Руст" работает более чем на 80 международных рынках. Ее производственные мощности и дистрибуционные центры, кроме России, расположены в ряде зарубежных стран. В группу также входит винный дом Gancia (Италия). Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" - Рустам Тарико.