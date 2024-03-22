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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

ФАС возбудила антимонопольное дело против НМТП из-за роста тарифов

ФАС возбудила антимонопольное дело против НМТП из-за роста тарифов
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудиладело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

"Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов", - сообщила пресс-служба ведомства, добавив, что в случае установления вины НМТП грозит штраф в соответствии КоАП РФ.

ПАО "НМТП" занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска, сообщает ФАС.

"Служба выяснила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту по прямому варианту (выгрузка продукции с одного транспортного средства и ее одновременная загрузка в другое) для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением - до 37%", - говорится в сообщении.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

ФАС НМТП
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