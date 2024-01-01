"Транснефть" повысила тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов на 7,2%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2024 года повышаются в среднем на 7,2%.

"Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов", - объясняли ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, которая утвердила новые ставки.

В частности, тариф на транспортировку нефти по маршруту Тайшет - Мегет/"Ангарская НХК" повышается с 409,6 руб. за тонну (без НДС) до 439,13 руб.; Ярославль 3 - Приморск (Балтийская трубопроводная система) - с 827,12 руб. за тонну до 886,61 руб.; сетевой тариф по маршрутам от пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО "Транснефть-Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза Усть-Луга) - с 2376,15 руб. за тонну (без НДС) до 2547,06 руб.; Клин - Усть-Луга - с 959,93 руб. за тонну до 1028,98 руб.

Сетевой тариф по системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) для поставки нефти на экспорт в Китай и через порт Козьмино вырастает с 3146,65 руб. за тонну (без НДС) до 3372,98 руб. Тариф для прокачки по Заполярье - Пурпе увеличивается с 511,38 руб. за тонну (без НДС) до 547,09 руб., по Куюмба - Тайшет - с 811,36 руб. до 869,72 руб.

Стоимость транзита по маршруту Махачкала - ПК "Шесхарис" вырастает с 453,98 руб. за тонну (без НДС) до 485,63 руб., по маршруту "граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - с 888,29 руб. за тонну (без НДС) до 952,18 руб.

На маршруте Торгили - Юргамыш - Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) и Торгили - Юргамыш (ТОН-2) - граница России/Казахстан (ТОН-2) тариф изменяется с 674,8 руб. за тонну (без НДС) до 723,34 руб.

Ставка при транспортировке нефтепродуктов на внутренний рынок и в пределах таможенной территории России увеличивается с 22,54 руб. за тонну (без НДС) до 24,16 руб., предельная максимальная ставка по перевалке из системы "Транснефти" в морском порту Приморск - со 177,19 руб. до 189,93 руб. Тариф по наливу из магистральной трубопроводной системы в ж/д транспорт для АО "Транснефть - Западная Сибирь" (Сокур) становится 452,88 руб. вместо 422,49 руб., АО "Транснефть - Урал" (Челябинск) - 85,57 руб. вместо 80,11 руб., в средства автомобильного транспорта для ООО "Транснефть - Балтика" (Невская) - 293,6 руб. вместо 273,9 руб.

Ранее правительство утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, было решено согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования". Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2023 года были проиндексированы на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.

Помимо этого, тариф на прокачку нефти по отводу от нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) до Комсомольского НПЗ "Роснефти" вырастает на 33% - с утвержденных ранее 393,29 руб./т до 524,39 руб./т. С 1 января 2025 года он составит 545,36 руб./т (ранее предполагалось 409,02 руб./т), с 1 января 2026 года - 567,17 руб./т (425,38 руб./т), с 1 января 2027 года - 589,87 руб./т (442,4 руб./т), с 1 января 2028 года - 613,47 руб./т (460,1 руб./т), с 1 января 2029 года - 638 руб./т (478,5 руб./т), с 1 января 2030 года - 663,52 руб./т (497,64 руб./т), с 1 января 2031 года - 690,07 руб./т (517,55 руб./т), с 1 января 2032 года - 717,67 руб./т (538,25 руб./т), с 1 января 2033 года - 746,37 руб./т (559,78 руб./т).

В 2019 году "Роснефть" и "Транснефть" договорились об установлении на срок 14,5 лет долгосрочного тарифа по транспортировке нефти по нефтепроводу-отводу ТС ВСТО - Комсомольский НПЗ в объеме до 8 млн тонн в год на общую сумму до 59,4 млрд руб. Тогда же ФАС утвердила тарифы на прокачку сырья по системе в размере 386,8 руб./т на 2019 год. В 2020 году он вырос до 423,3 руб./т, в 2021 году составлял 373,42 рубля/т, в 2022 году - 392,37 руб./т, в 2023 году - 378,16 руб./т. В 2021 году "Транснефть" просила ФАС повысить тариф на прокачку нефти по отводу в связи с его недозагрузкой.

Кроме того, ФАС с 1 января 2024 года прекращает тарификацию услуг на перевалку нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) Никольское. "С учетом консервации и в связи с отсутствием потребности контрагентов в услугах по перевалке нефти на ЛПДС "Никольское", а также по обращению ПАО "Транснефть", ФАС России подготовила проект приказа об исключении установления тарифа для указанной линейной производственно-диспетчерской станции", - говорили "Интерфаксу" в ведомстве.

ЛПДС Никольское, расположенная в Тамбовской области, подключена к экспортной магистрали "Дружба", созданной в 1964 году, которая проходит через Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Также с 1 января национальный оператор "КазТрансОйл" увеличивает тарифы по перекачке российской нефти транзитом по казахстанскому участку магистрального нефтепровода Туймазы - Омск - Новосибирск-2 (ТОН-2) с $1,7 за тонну до $2,1.