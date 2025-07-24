Минюст зарегистрировал приказ ФАС о росте тарифа на транспортировку ДТ по системе "Юг" на 9,5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции 23 июля зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы, которым утверждаются новые тарифы на транспортировку дизельного топлива по магистральной системе "Юг" до морского порта Новороссийск, предполагающие рост на 9,5%.

Приказ опубликован на портале правовой информации. Он предусматривает увеличение тарифа на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по маршруту "Станция "Тингута" (прием из железнодорожных цистерн на ПСП "ГПС "Тингута") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис") с 2003,32 рубля за тонну до 2194,04 рубля (без НДС). Тариф устанавливается для компаний: "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Газпром нефтехим Салават", "Орскнефтеоргсинтез" и "Татнефть".

Тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке н/п по маршруту "ПСП "Волгоград" (прием от ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис"), оказываемые "ЛУКОЙЛу", меняется с 2203,39 рублей за тонну до 2413,15 рублей за тонну.

В пресс-службе ФАС ранее поясняли, что законодательством предусмотрен пересмотр долгосрочного тарифа на услуги по транспортировке нефтепродуктов от станции "Тингута" до морского порта "Новороссийск" не выше уровня инфляции. Ведомство отмечало, что это направлено на учет операционных расходов компаний. Кроме того, регулярное обслуживание нефтепродуктопроводов позволит снизить нагрузку на железнодорожный транспорт.

В рамках проекта "Юг" "Транснефть" в 2017 году завершила строительство магистрального нефтепродуктопровода Волгоград - Тихорецк, а также реализацию мероприятий по развитию системы магистральных трубопроводов на участке Тихорецк - Новороссийск, обеспечивших возможность поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом в порт Новороссийск с нефтеперерабатывающих заводов в объеме до 6 млн тонн в год. В 2018 году было завершено строительство сливной железнодорожной эстакады на головной перекачивающей станции (ГПС) Тингута, позволяющей принимать до 2 млн тонн дизельного топлива в год с тех заводов, которые не подключены к магистральной трубопроводной системе "Транснефти", с дальнейшей транспортировкой топлива в направлении Новороссийска. Третий этап проекта "Юг" - трубопровод Самара - Волгоград - был отложен из-за отсутствия потребностей рынка. Однако, "Транснефть" в конце прошлого года сообщила, что в 2025 году планирует приступить к реализации третьего этапа проекта "Юг" для увеличения поставок дизельного топлива через Новороссийск и снижения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру, который предусматривает строительство магистрального нефтепродуктопровода Самара - Волгоград протяженностью около 750 км и мощностью 5,2 млн тонн в год. Также предусматривается повышение пропускной способности трубопровода на участке Волгоград - Новороссийск. Инвестиции оцениваются в 120 млрд рублей.

С 1 января 2025 года тарифы "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов по другим магистральным системам были повышены в среднем на 9,9%.