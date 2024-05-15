Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 15 мая признаны несостоявшимися, впервые с 27 сентября

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Оба первичных аукциона Минфина РФ по размещению нового госдолга 15 мая признаны Минфином несостоявшимися; это произошло впервые с 27 сентября прошлого года.

Министерство финансов России 15 мая провело два первичных аукциона по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске (750 млрд рублей), а также ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 20 млрд рублей. Однако из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен оба аукциона были признаны несостоявшимися.

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", такая ситуация на внутреннем долговом рынке сложилась вследствие выставления участниками рынка заявок на покупку с агрессивными уровнями доходностей на фоне усилившихся в последние дни опасений того, что ожидавшегося ранее снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году может так и не произойти. Данные опасения усилились после того, как в начале недели было опубликовано резюме состоявшегося 26 апреля заседания Банка России, на котором обсуждалось возможное повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов.

Таким образом, на фоне возросшей неопределенности сроков начала цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ произошло заметное снижение котировок ОФЗ на вторичном рынке, что привело и к переоценке инвесторами ценовых уровней спроса и на первичном рынке. Однако Минфин посчитал данные ценовые уровни неприемлемыми и не стал размещать бумаги на аукционах по сложившимся уровням.

Как сообщалось ранее, совет директоров Банка России на заседании по денежно-кредитной политике, прошедшем 26 апреля, рассматривал вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 17% годовых, сообщил регулятор в резюме состоявшегося обсуждения.

Ставку ЦБ в итоге оставил неизменной на уровне 16%. О том, что ужесточение политики тоже было "на столе", на брифинге в день совета заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, не уточнив размер обсуждавшегося повышения.

Среди основных аргументов за увеличение ключевой ставки до 17% годовых в резюме приводится предположение, что нейтральная ставка может быть "значимо выше" оценки Банка России, опубликованной в прошлом году (2-3% в реальном выражении, 6-7% в номинальном), говорится в резюме, опубликованном в понедельник.

"Участники рассмотрели, как складывались факторы, которые они выделили в ходе мартовского обсуждения как основные для принятия решения о снижении или повышении ключевой ставки. Они отметили, что, с одной стороны, продолжается ожидаемое ослабление инфляционного давления. Риски со стороны бюджета и внешних условий не реализовались, но сохраняются. С другой стороны, ожидаемого охлаждения потребительского кредитования и потребительской активности не произошло. Напротив, наблюдался дальнейший их рост. Кроме того, увеличилась жесткость на рынке труда, что может указывать на сохранение значительного положительного разрыва выпуска в экономике и отсутствие признаков его снижения. Таким образом, однозначного суждения о том, что требуется снижение или повышение ключевой ставки, сделать пока нельзя", - отмечается в документе.

Участники рассмотрели обновленные прогнозные расчеты, прежде всего совокупность вариаций базового сценария, и во всех положительный разрыв выпуска постепенно сокращается, что является необходимым условием дальнейшего устойчивого замедления инфляции. Спектр вариаций базового сценария предполагал как возможность начала снижения ключевой ставки во втором полугодии, так и сохранение ставки неизменной до конца 2024 г. Кроме того, был рассмотрен альтернативный сценарий, в котором происходит дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжается или ускоряется рост потребительской, инвестиционной и кредитной активности. Положительный разрыв выпуска в 2024 году в этом сценарии не закрывается, а дезинфляция существенно замедляется. Этот альтернативный сценарий для возвращения инфляции к цели потребует повышения ключевой ставки.

"Большинство участников согласились, что в настоящее время нет оснований рассматривать данный сценарий как базовый. При этом отдельные участники придавали альтернативному сценарию более значимый вес", - говорится в резюме. В числе доводов за ужесточение политики - мнение о том, что новые данные по экономической активности, особенно по рынку труда, могут указывать на более значительный положительный разрыв выпуска и его более медленное закрытие в ближайшие кварталы.

Основные аргументы за возобладавший вариант решения: ослабление инфляционного давления (снижаются как текущие темпы роста цен, так и большинство показателей устойчивой инфляции) и все еще не полное отражение в денежно-кредитных условиях предыдущих повышений ставки. "Их (ранее сделанных шагов - ИФ) максимальное влияние по-прежнему ожидается во II квартале 2024 года. Может потребоваться дополнительное время, чтобы в полной мере оценить подстройку денежно-кредитных условий", - отмечается в резюме.

Кроме того, ряд факторов (в частности, сворачивание с июля программы безадресной льготной ипотеки) может поддержать процесс дезинфляции во второй половине года, а потенциал экономики, возможно, значимее, чем оценивается, из-за повышения гибкости рынка труда и роста производительности, говорится в документе.

"Большинство участников согласились, что новые проинфляционные сюрпризы со стороны экономической активности требуют дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. При этом участники отметили, что для закрепления дезинфляционного процесса важно не столько текущее решение по ключевой ставке, сколько ее дальнейшая траектория. Повышение прогноза среднегодовой ключевой ставки будет способствовать корректировке ожиданий экономических агентов. Это в свою очередь приведет к необходимому ужесточению денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказано в резюме.