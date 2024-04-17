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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

В Минфине назвали риски низкой чувствительности физлиц к ценообразованию IPO

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более низкая по сравнению с институциональными инвесторами чувствительность физлиц к ценообразованию IPO создает риски завышения цены размещений в условиях активного участия в них розничного сегмента, считает замминистра финансов Иван Чебесков. Он сказал об этом журналистам в кулуарах банковского форума "Эксперт РА".

"У нас сейчас бОльшая часть заявок на участие в первичных публичных размещениях - это розничные инвесторы, физические лица. Они не настолько чувствительны к цене, как институциональные инвесторы. Поэтому из-за того, как работает и аллокация в этих публичных размещениях, то есть удовлетворение тех заявок, которые подают, из-за того, как работает техника размещения, очень сильно может зависеть цена размещения, которая на самом деле может быть не очень справедлива для розничных инвесторов", - сказал Чебесков.

"То есть тут возможны риски недобросовестных практик, риски того, что может произойти размещение по слишком высокой цене. Когда у нас институциональные инвесторы основную играют роль в ценообразовании, тогда таких рисков меньше", - добавил он.

Выступая на форуме, Чебесков сообщил, что Минфин вместе с ЦБ, "Московской биржей" и другими биржами отрабатывают "правильные условия листинга компаний". "Сейчас у нас пойдет больше и больше различных IPO, первичных размещений, и то, как продаются эти IPO, иногда вызывает вопросы", - пояснил он.

Также Чебесков отметил важность раскрытия информации для оценки инвесторами рисков своих вложений. "Когда есть информация, когда ее анализируют аналитики, рейтинговые агентства и предоставляют свое мнение, то какие-то риски манипуляций значительно снижаются", - подчеркнул замминистра.

Иван Чебесков Минфин Московская биржа Банк России
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