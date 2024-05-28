Банк России рекомендует раскрывать принципы аллокации при IPO

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банк России подготовил рекомендации для эмитентов, согласно которым при проведении публичного размещения акций они должны раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам сделки.

"Сейчас только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор считает, что раскрытие информации будет способствовать повышению прозрачности проведения IPO и росту доверия инвесторов к российскому фондовому рынку.

Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме, отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ также рекомендует эмитентам раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. "При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте", - добавляет регулятор.