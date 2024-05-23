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"Русагротранс" повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду до 54 млн т

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - РФ в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) может экспортировать 54 млн тонн пшеницы, прогнозируют в аналитическом центре "Русагротранса".

Предыдущая оценка составляла 53,1 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в центре.

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Прогноз экспорта пшеницы в мае 2024 года, с учетом стран ЕАЭС, повышен с 4,2 млн до 4,4-4,5 млн тонн, из которых с 1 по 20 мая уже вывезено более 3 млн тонн. В мае 2023 года экспорт составил 4,28 млн тонн.

По данным центра, экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июне выросли до $245 за тонну и выше (FOB), что на $30 больше, чем в начале мая. Цена на французскую пшеницу повысилась до $267 за тонну (+$27), германскую – $266 (+$19), американскую – $269 за тонну (+$37).

Основными причинами роста цен на мировом рынке аналитики называют снижающийся потенциал производства пшеницы в России из-за майских заморозков в целом ряде регионов, недостаток осадков в центрально-европейской части России, отставание ярового сева в некоторых регионах Урала и Сибири на фоне холодной и дождливой погоды.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли до 17 000 - 17 200 рублей за тонну без НДС (+2 600 рублей двумя неделями ранее), на малой воде - до 14 200-14 500 рублей (+1 950 рублей). В прошлом году цены составляли 13 150 рублей на глубокой воде и 12 700 рублей на малой.

Аналитики отмечают, что внутренний рынок пшеницы активно укреплялся под влиянием спроса трейдеров, однако сельхозпроизводители придерживают продажи на фоне высокой волатильности рынка.

Русагротранс
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