Холдинговая компания "Элемента" преобразована в ПАО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - АО "Элемент" - головная компания микроэлектронного холдинга, созданного на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" - получило статус публичного. По данным ЕГРЮЛ, изменение статуса произошло 15 мая.

В начале мая Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций "Элемента" - речь идет о выпуске 100 660 365 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля по открытой подписке.

Тогда в пресс-службе "Элемента" "Интерфаксу" рассказывали, что компания рассматривает различные варианты привлечения средств для развития, включая выход на рынок капитала.

В свою очередь осведомленный источник рассказывал, что регистрация допэмиссии - технический шаг; конкретный объем размещения будет определяться на этапе принятия решения о размещении с учетом рыночной ситуации.

Холдинг "Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" внесли в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т".

В 2020 году ООО "Элемент" было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании был представлен 402 641 460 040 акциями номинальной стоимостью 0,05 рубля. Соответственно, уставный капитал компании составил 20,1 млрд рублей.

Эти акции были распределены следующим образом: "Ростех" получил 17,9% акций компании, АО "Российская электроника" - 32%, АО "РТИ Микроэлектроника" - 50%. Последние две компании являются активами АФК "Система".

В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал "Элемента" увеличится приблизительно на 5 млрд рублей.

Сейчас "Элемент" включает около 30 предприятий в области микроэлектроники. В 2023 году выручка группы выросла на 46% - до 35,8 млрд рублей, EBITDA - на 68%, до 8,7 млрд рублей.

В конце апреля основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков рассказывал "Интерфаксу", что "Элемент" рассматривает возможность провести IPO в первой половине 2024 года; площадкой для IPO рассматривается "СПБ биржа", а возможная сделка может быть структурирована через допэмиссию.

О планах "Элемента" провести IPO впервые сообщили источники "Ведомостей" в марте. По данным издания, в результате IPO "Элемент" рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и привлечь 10-15 млрд рублей на финансирование инвестпрограммы.