Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Китай может повысить пошлины на импорт автомобилей с двигателями большого объема

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая готовятся повысить пошлины на импорт автомобилей в условиях обострения торговых противоречий между КНР и западными странами, пишет The Wall Street Journal.

Торговая палата Китая в Евросоюзе сообщила, что получила от инсайдеров информацию о намерении Пекина поднять пошлины на ввоз в страну машин с двигателями большого объема.

"Такие действия будут иметь последствия для европейских и американских автопроизводителей, особенно в свете недавних событий, в том числе, повышения Вашингтоном пошлин на ввоз китайских электромобилей и подготовки Брюсселя к принятию мер в рамках громкого антисубсидиарного расследования в отношении производимых в КНР электромобилей", - заявила палата.

Ранее главный эксперт China Automotive Technology & Research Center и заместитель директора China Automotive Strategy and Policy Research Center Лю Бинь, принимающий участие в разработке политики КНР в автомобильной отрасли, сказал Global Times, что повышение пошлин рассматривается.

"В краткосрочной перспективе мы предлагаем временно повысить пошлины на ввоз в страну седанов и внедорожников с двигателями объемом более 2,5 литров, чтобы сократить импорт", - сказал Лю Бинь.

В соответствии с правилами ВТО, пошлина может быть увеличена максимум до 25%.

В 2023 году Китай импортировал около 250 тысяч автомобилей с двигателями более 2,5 литра, на долю этих машин пришлось 32% всего импорта автомобилей, сообщила Global Times.

ВТО Китай Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов

ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов

Российский суд запретил OMV судиться с "Газпром экспортом" в Стокгольме

"Газпром бытовые системы" стала управляющей организацией российского актива Bosch

"Газпром бытовые системы" стала управляющей организацией российского актива Bosch

Доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 1 февраля

Алюминий торгуется на максимуме за два года

Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Акционеры "Распадской" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });