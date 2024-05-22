Китай может повысить пошлины на импорт автомобилей с двигателями большого объема

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая готовятся повысить пошлины на импорт автомобилей в условиях обострения торговых противоречий между КНР и западными странами, пишет The Wall Street Journal.

Торговая палата Китая в Евросоюзе сообщила, что получила от инсайдеров информацию о намерении Пекина поднять пошлины на ввоз в страну машин с двигателями большого объема.

"Такие действия будут иметь последствия для европейских и американских автопроизводителей, особенно в свете недавних событий, в том числе, повышения Вашингтоном пошлин на ввоз китайских электромобилей и подготовки Брюсселя к принятию мер в рамках громкого антисубсидиарного расследования в отношении производимых в КНР электромобилей", - заявила палата.

Ранее главный эксперт China Automotive Technology & Research Center и заместитель директора China Automotive Strategy and Policy Research Center Лю Бинь, принимающий участие в разработке политики КНР в автомобильной отрасли, сказал Global Times, что повышение пошлин рассматривается.

"В краткосрочной перспективе мы предлагаем временно повысить пошлины на ввоз в страну седанов и внедорожников с двигателями объемом более 2,5 литров, чтобы сократить импорт", - сказал Лю Бинь.

В соответствии с правилами ВТО, пошлина может быть увеличена максимум до 25%.

В 2023 году Китай импортировал около 250 тысяч автомобилей с двигателями более 2,5 литра, на долю этих машин пришлось 32% всего импорта автомобилей, сообщила Global Times.