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"Деловые линии" в 2023 году увеличили перевозку малогабаритных грузов почти вдвое

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в стране транспортно-логистических операторов "Деловые линии" в 2023 году выполнил на 84% больше заказов на перевозку малогабаритных грузов, чем в 2022 году, сообщила пресс-служба группы.

В 2022 году группа выполнила более 270 тысяч таких заказов, сообщалось ранее. Таким образом, в 2023 году их стало 499 тысяч.

Самыми востребованными направлениями доставки небольших грузов были Москва, Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

По данным группы, в структуре заказчиков 88% приходится на юридические лица.

Малогабаритные грузы, согласно правилам оператора, обладают весом до 30 кг и объемом не более 0,1 кубометра. Как отмечается в пресс-релизе, с такими характеристиками распространена транспортировка запчастей, электро- и промышленного оборудования, медицинских товаров, документов и личных вещей.

"Деловые линии" работают с 2001 года, центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 279 подразделений в 209 городах. Автопарк группы насчитывает порядка 9 тысяч транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе тягачей и полуприцепов.

Деловые линии
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