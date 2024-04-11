ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Большинство показателей базовой базовой инфляции снижаются, рост зарплат постепенно замедляется, и часть прироста расходов на оплату труда абсорбируется в прибылях компаний", - говорится в сообщении.

Ограничительные финансовые условия и прошлые повышения ставок продолжают сдерживать спрос, что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен, отмечают в ЕЦБ.

"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Cовет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который вносит значительный вклад в текущий процесс дезинфляции", - говорится в пресс-релизе.

"Будущие решения совета обеспечат сохранение ключевых ставок на достаточно ограничительных уровнях так долго, как это потребуется", - также отмечается в заявлении.

Регулятор продолжит придерживаться подхода, при котором решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими статданными и принимаются от заседания к заседанию, и не будет заранее приверженным какой-либо траектории ставок.

"Если обновленная оценка перспектив инфляции советом управляющих, динамика базовой инфляции и степень трансмиссии денежно-кредитной политики будут и дальше повышать его уверенность в том, что инфляция устойчиво возвращается к целевому уровню, будет целесообразным снизить текущий уровень ограничений в рамках денежно-кредитной политики", - заявил банк.

В сообщении ЕЦБ говорится также, что портфель бумаг, приобретенных им в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Регулятор планирует продолжить реинвестирование в полном объеме поступлений от погашения бумаг, приобретенных им в рамках экстренной программы выкупа активов (pandemic emergency purchase programme, PEPP), в первом полугодии 2024 года. Со второго полугодия ЕЦБ намерен начать сокращение портфеля выкупленных в рамках PEPP бумаг в среднем на 7,5 млрд евро в месяц.

Регулятор планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты в рамках своего мандата для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Пара евро/доллар по данным на 15:42 по Москве торгуется на уровне $1,074 по сравнению с $1,0745 на закрытие предыдущей сессии.