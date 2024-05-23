Tesla начала строить гигафабрику для выпуска накопителей энергии в Шанхае

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla начал строить в Шанхае новую гигафабрику, на которой будут выпускаться накопители энергии Megapack, сообщает агентство "Синьхуа".

Новый завод займет территорию площадью около 200 тысяч кв. метров, а общий объем инвестиций в этот проект составит порядка 1,45 млрд юаней ($204 млн), по данным комитета по управлению новым районом Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли.

Предприятие станет первым проектом Tesla по производству накопителей энергии за пределами США и вторым заводом компании в Шанхае после открытия ее гигафабрики (производит электромобили) в 2019 году, общие инвестиции в которую превысили 50 млрд юаней.

"Я считаю, что новый завод является вехой как для Шанхая, так и для Tesla", - сказала "Синьхуа" вице-президент компании Тао Линь.

Представители Tesla и местные чиновники 23 мая провели церемонию по запуску строительства. Массовый выпуск Megapack, как ожидается, начнется в первом квартале 2025 года. На начальном этапе объем производства составит 10 тысяч Megapack в год, что эквивалентно примерно 40 ГВт.ч электроэнергии.

"Благодаря этому важному проекту Tesla мы ожидаем, что в течение 3-5 лет появится промышленный кластер", сфокусированный на хранении энергии, отметил представитель комитета Лу Юй.

Также Tesla подписала соглашение с Shanghai Lingang Economic Development Group Co.. о поставке этой компании первой партии Megapack. Вице-президент компании Гун Вэй заявил, что Megapack будут использоваться для аккумулирования энергии в центре хранения и обработки данных в новом районе Линьган в рамках усилий по сокращению выброса CO2 и достижения углеродной нейтральности.

Megapack - это аккумулятор для накопления энергии и поддержания энергообеспечения мощностью 3,9 МВт.ч, его использование способствует стабильности электросетей и предотвращает перебои в их работе, говорится на сайте Tesla. У американской компании уже есть завод по производству Megapack в Калифорнии, мощность которого составляет 10 тыс. единиц в год.