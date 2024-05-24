Tesla сократила производство Model Y в Шанхае

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Tesla сократила объемы производства бюджетного кроссовера Model Y на гигафабрике в Шанхае из-за снижения спроса на фоне жесткой ценовой конкуренции, сообщает MarketWatch.

Компания также попросила поставщиков приступить к выпуску используемых в ее электромобилях компонентов за пределами Китая и Тайваня в связи с ростом геополитических рисков, сообщает Nikkei со ссылкой на информированные источники.

В марте объемы производства на открытой в декабре 2019 года шанхайской гигафабрике снизились на 17,7% в годовом выражении, в апреле - на 33%, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

За первые четыре месяца года производство сократилось на 5%, при этом снижение объемов выпуска Model Y было частично компенсировано 10-процентным ростом производства более дорогих седанов Model 3, отмечает MarketWatch.