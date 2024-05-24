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Исполнительным директором Wildberries станет экс-глава "Пятерочки" и "Магнита"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Одним из исполнительных директоров онлайн-ритейлера Wildberries с июня 2024 года станет экс-гендиректор ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" Ольга Наумова.

Как говорится в сообщении Wildberries, Наумова в компании займется улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и улучшением клиентского опыта. Она также войдет в состав правления компании.

Wildberries (ООО "Вайлдберриз") - один из крупнейших российских интернет-магазинов, специализируется на продаже широкого ассортимента потребительских товаров. По данным компании, маркетплейс функционирует в России, Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Китае. Ежедневно компания обрабатывает более 10 млн заказов.

Wildberries Ольга Наумова
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