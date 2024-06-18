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Wildberries и группа Russ создадут совместную цифровую торговую платформу

Wildberries и группа Russ создадут совместную цифровую торговую платформу
Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Группа Russ "объединяются с целью" создания новейшей цифровой торговой платформы, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Wildberries.

Как указано в релизе, "консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы". При этом юридические и финансовые параметры и формат объединения в сообщении не раскрываются, в пресс-службе маркетплейса их также не комментируют.

Целью объединения является "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия".

Объединенная инфраструктура компаний будет включать цифровую медиаплатформу, сеть рекламных конструкций, логистические хабы, склады и логоцентры. География проекта охватит территорию РФ, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).

ООО "Вайлдберриз", основное юрлицо маркетплейса Wildberries, в 2023 году нарастило выручку до 538,7 млрд рублей, что на 69,8% превышает показатель 2022 года. Чистая прибыль компании составила 18,9 млрд рублей.

Группа Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, в т.ч. в Москве и Санкт-Петербурге, городах Московской области, размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах. Суммарный охват рекламных конструкций превышает 85 млн человек в месяц.

ООО "Русс Аутдор" в 2023 году нарастило выручку на 98,3% - до 27,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 4,86 млрд рублей.

Wildberries
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