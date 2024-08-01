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Доля основных акционеров золотодобывающей Kopy Goldfields после выкупа составит 92,5%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", намерена после завершения выкупа акций у миноритариев обратиться с заявлением о делистинге с площадки Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме.

Как сообщила Kopy Goldfields, акционеры, владеющие 8,95% акций (это примерно половина миноритариев компании), приняли предложение о выкупе. Цена выкупа - 0,35 шведской кроны за акцию (за время действия предложения рыночная цена упала с 0,25 кроны до 0,18 кроны). В общей сложности компания потратит на сделку 28,3 млн крон ($2,65 млн).

В результате выкупа доля основных акционеров Kopy Goldfields - HC Alliance Mining Group и Магомеда Бажаева - вырастет до 92,5%. Компания анонсировала, что, если в результате сделки доля основных акционеров превысит 90%, она намерена провести делистинг.

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.

Стокгольм Nasdaq Kopy Goldfields Амур Золото Магомед Бажаев Арсен Идрисов HC Alliance Mining Group
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