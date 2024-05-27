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МТС банк подтвердил планы начать выплачивать дивиденды в 2025 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - МТС банк рассчитывает на увеличение капитала по итогам 2024 года на фоне роста прибыли, подтверждает планы начать платить дивиденды в 2025 году.

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"В апреле мы провели успешное IPO и привлекли капитал, который позволит нам продолжать опережающий прибыльный рост. Мы рассчитываем, что благодаря увеличению чистой прибыли наш акционерный капитал без учета субординированных облигаций превысит отметку в 100 млрд рублей к концу года, что станет хорошей базой для начала выплат дивидендов акционерам в 2025 году", - заявил через пресс-службу председатель правления МТС банка Илья Филатов.

Собственный капитал МТС банка по МСФО в I квартале 2024 года вырос на 5% - до 80,1 млрд рублей - благодаря увеличению размеров чистой прибыли. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 7,6% и 8,3% соответственно, а общего капитала - 9,4%.

МТС банк, в соответствии с новой дивидендной политикой, планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли по МСФО. Первые выплаты банк планирует произвести по итогам 2024 года, то есть в 2025 году, сообщил в апреле глава финансового блока МТС-банка Дмитрий Серебренников.

В конце апреля 2024 года МТС банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (акции размещены по цене 2500 рублей за штуку). Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO.

Кредитная организация в апреле также разместила бессрочные субординированные облигации серий 03СУБ и 04СУБ общим объемом 6 млрд рублей. Они, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала банка в мае-июне 2024 года.

МТС банк по итогам I квартала 2024 года занял 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

МТС банк МТС Илья Филатов Дмитрий Серебренников
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