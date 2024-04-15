"Группа Астра" проведет SPO

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) запустила программу SPO, в случае реализации которой доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 5-10% и составит до 15%, говорится в сообщении компании.

"С момента IPO "Группы Астра" в октябре прошлого года капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тысяч, - сказал гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, слова которого приводятся в сообщении. - Мы регулярно общаемся с инвесторами и видим высокий долгосрочный интерес к нашей инвестиционной истории. Увеличение free-float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов. Это, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту капитализации динамично развивающегося бизнеса".

В рамках SPO основной акционер "Группы Астра" Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций компании в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций компании.

"Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%, - говорится в сообщении. - Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO".

Цену акций в рамках SPO компания намерена установить после формирования книги заявок. При этом подчеркивается, что она не превысит 620 рублей за одну бумагу. Сбор заявок проводится с 15 по 18 апреля текущего года, но может быть завершен досрочно по решению Фролова, как продающего акционера.

При этом в сообщении компании подчеркивается, что продажа от 5% акций позволит претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи, а в случае продажи 10% акций - в Индекс Мосбиржи.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время, по данным компании, ПАО полностью или частично владеет 17 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже. Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб.

До IPO 76,19% акций компании принадлежало Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции"). В настоящее время основным акционерам принадлежит 90,24% акций.

В 2024-2025 годах еще до 2 млн акций компании (1,2%) могут перейти из квазиказначейского пакета в руки сотрудников "Группы Астра". Это предусмотрено новой программой мотивации сотрудников.

Как сообщалось, выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей (рост на 77%), чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 18%, до 3,6 млрд рублей. При этом в течение ближайших двух лет группа намерена увеличить основные финансовые показатели в три раза.

"Буквально недавно завершили планирование на 2024-2025 годы и цель которую ставим - х3 за два года, - говорил ранее Сивцев. - Хотелось бы расти х3 по всем ключевым параметрам - выручка, количество внедрений, количество клиентов. Но самая простая метрика, которой мы это меряем - чистая прибыль. Поэтому основной KPI, который стоит перед командой, - сделать в 2025 году чистую прибыль в три раза большую, чем было сделано за 2023 год".

"Группа Астра" рассчитывает на соответствующий рост финансовых показателей за счет развития имеющихся продуктовых направлений, а также за счет запуска новых. К первым относится собственно ОС и экосистема сопутствующих программных продуктов - СУБД, система виртуализации, почтовая система и пр.

Показатель чистой прибыли служит базой для определения размера дивидендов – на их выплату компания, согласно дивидендной политике, будет направлять от 50% чистой прибыли. Ранее директор по экономике и финансам ПАО Елена Бородкина отметила, что совет директоров "Группы Астра" ориентируется при подготовке рекомендаций акционерам компании по выплате дивидендов за 2023 год на показатель в 50% от чистой прибыли.

"Скорее всего мы (совет директоров - ИФ) будем рекомендовать направить на дивиденды 50% от чистой прибыли компании, - говорила Бородкина. - Конкретную сумму мы обсудим позднее, летом".