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Выручка группы IТ-компаний "Астра" по МСФО в 2023 году выросла на 77%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО выросла по итогам 2023 года до 9,5 млрд рублей, что на 77% больше показателя 2022 года, говорится в сообщении компании.

EBITDA повысилась на 44% до 4,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 43,5%.

Чистая прибыль "Группы Астра" за отчетный период выросла на 18% до 3,6 млрд рублей, а рентабельность по чистой прибыли составила 38,1%. Скорректированная чистая прибыль (без учета налога на сверхприбыль и расходов на IPO, а также скорректированная на сумму капитализированных расходов и амортизацию капитализированных расходов) повысилась на 26% до 3,3 млрд рублей.

Большую часть выручки компания получила от продажи операционной системы Astra Linux – на нее пришлось 67% выручки (рост продаж ОС составил 51%). На продажи продуктов экосистемы ОС (СУБД, система виртуализации, решение для резервного копирования данных и пр.) пришлось 18,3% от выручки (рост на 142%), а на сопровождение продуктов – 14,7% (рост в два раза).

При этом отгрузки (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги) увеличились на 75% до 11,2 млрд рублей.

Ранее компания отмечала, что такой рост отгрузок соответствует ее ожиданиям, и связывала его с увеличением числа клиентов до 22,5 тыс. (рост на 41% в сравнении с показателем 2022 года) и увеличение совместимых (с продуктами компаний группы) партнерских решений до более 2,5 тыс. (рост на 45%).

В сообщении компании отмечается, что в прошлом году выросли также и расходы компании. Так, капитальные затраты на ИТ-разработку повысились по сравнению с 2022 годом в два раза до 1,4 млрд рублей. Такой рост компания объясняет, в частности, усилением команды разработчиков – за 2023 год число сотрудников компаний группы выросло в 1,5 раза до 2,2 тыс. человек.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, это общество владеет полностью или частично 11 ИТ-компаниями.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже. Было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд рублей.

До IPO 76,19% акций компании принадлежали Денису Фролову, 19,05% – Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% – квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции"). В настоящее время основным акционерам принадлежит 90,24% акций.

В "Группе Астра" принята дивидендная политика, согласно которой компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

Группа Астра Astra Linux
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