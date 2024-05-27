МТС банк летом опробует сервис беспроцентной рассрочки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - МТС банк планирует летом начать пилотирование продукта в сегменте беспроцентной рассрочки - BNPL (buy now pay later), его полномасштабный запуск ожидается в сентябре, сказал председатель правления кредитной организации Илья Филатов в ходе конференц-звонка.

Сервисы рассрочки BNPL позволяют покупателям оплачивать товары по частям, без переплат и заключения кредитного договора, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий. Многие крупные банки и финтех-компании уже запустили сервисы BNPL, в частности, это сделали Тинькофф банк, Сбербанк, Альфа-банк и "Яндекс".

"Для нас это является целевым - процесс запуска этого продукта. Мы планируем, что в конце второго квартала - начале третьего, скорее всего, это будут какие-то летние месяцы, мы уже выйдем с пилотным партнером на запуск этого портала", - сказал Филатов.

"Начиная, может, с сентября начнем полномасштабное продвижение по всем нашим партнерам", - добавил он.

Председатель правления также сообщил, что МТС банк сохраняет интерес к сделкам M&A и продолжает изучать активы для покупки.

"С точки зрения финансовых приобретений, финансовых институтов (...) у нас интерес сохраняется в этой части, но каких-то конкретных имен у нас нет. Потому что это вопрос не только к банкам, может быть, и к страховым компаниям, может быть, еще к каким-то сопоставимым или комплементарным к нашему бизнесу", - сказал Филатов.

В конце апреля 2024 года МТС банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (акции размещены по цене 2500 рублей за штуку). Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO. Накануне IPO председатель правления банка сообщал, что средства от размещения акций на бирже могут быть использованы для покупки активов.

МТС банк по итогам I квартала 2024 года занял 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".