Поставщик оборудования хочет взыскать с "Сибантрацита" 4,3 млрд рублей долга

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Республики Марий Эл принял к производству исковое заявление ООО "Открытые технологии" к ООО "Разрез Кийзасский" (входит в группу "Сибантрацит") на 3,062 млрд рублей, сообщается в судебной картотеке.

Истец требует признать недействительным отказ от договора подряда, заключённого в конце декабря 2022 года, и взыскать с ответчика долг по оплате выполненных работ в размере суммы иска.

Суд начнет рассматривать иск 3 июля.

Кроме того, "Открытые технологии" обратились с иском на 1,287 млрд рублей к ООО "Разрез Восточный" (также входит в "Сибантрацит"). Иск пока не принят к производству.

Как сообщал РБК, иски связаны с отказом "Сибантрацита" оплачивать строительство углеперерабатывающих мощностей на предприятиях компании. Отмечалось, что стоимость объектов выросла в процессе строительства.

ООО "Открытые технологии", как сказано на его сайте, выполняет комплекс услуг для горно-обогатительных предприятий - от проектирования до поставки оборудования с дальнейшим его обслуживанием.

Согласно материалам Арбитражного суда Республики Марий Эл, истец подавал аналогичные заявления в апреле, однако суд тогда вернул их, поскольку к ним не были приложены документы, подтверждающие получение ответчиком претензий. "Тем самым арбитражный суд лишен возможности проверить соблюдение 15-дневного срока, по истечении которого спор может быть передан на разрешение арбитражного суда", - отмечалось в материалах.

Согласно возвращенному иску к разрезу "Восточный", требования истца совпадают с требованиями к "Кийзасскому", "Открытые технологии" требуют признать недействительным отказ от договора подряда и взыскать задолженность по оплате выполненных работ.

Группа "Сибантрацит" производит и экспортирует антрацит UHG и другие металлургические угли. В 2022 году предприятия группы добыли 24,55 млн тонн угля, данные за 2023 год группа не раскрывала, за исключением данных по разрезу "Верхнетешский", который в прошлом году добыл 1 млн тонн угля марки Т. В состав группы входят два разреза в Новосибирской области, четыре в Кузбассе (в том числе один строящийся), углеобогатительные предприятия.

До середины ноября 2023 года предприятия группы составляли сибирский дивизион УК "Элси" (прежнее название нынешней УК "Эльга"). В середине ноября 2023 года "Элси" продала их ООО "Башкирский промышленный холдинг", которое с февраля переименовалось в ООО "Сибкапитал".

По данным ЕГРЮЛ, по 25,5% "Сибкапитала" принадлежит совладельцу крупной российской инжиниринговой компании ООО "НИПИ НГ "Петон" Олегу Полякову и предпринимателю Алексею Фоменко. Еще по 20% компании владеет Ваник Ванунц и Ольга Чаплыгина, 9% - у Аллы Зотовой. 100% "Сибкапитала" находится в залоге у Мособлбанка.

100% ООО "Открытые технологии" владеет его гендиректор Дмитрий Лохов. Согласно официальному сайту ООО, он основал компанию в 2012 году.