Группа "Сибантрацит" продала компанию, через которую владела 10% разреза "Кийзасский"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Группа "Сибантрацит" продала ООО "Печорская горная компания" (ПГК), через которое владела почти 10% ООО "Разрез Кийзасский" (Кемеровская область), сообщается в ЕГРЮЛ.

Так, почти 100% ПГК получило ООО "Строймедиагрупп", подконтрольное Алексею Пестряеву. Еще 0,01% Пестряев владеет напрямую. Ранее ПГК через ряд структур принадлежала владельцу группы "Сибантрацит" - ООО "Сибкапитал".

Оставшимися 90% "Кийзасского" владеют две кипрские компании: у Allevia Investmenys Limited почти 50%, у Hillestrato Investmenys Limited - 40%. На официальном сайте "Сибантрацита" разрез "Кийзасский" больше не упоминается как актив группы, между тем, есть отдельный сайт по "Кийзасскому". По данным этого сайта, балансовые запасы предприятия на 1 января 2024 года составляли 97,6 млн тонн, в 2023 году разрез добыл 7,1 млн тонн угля.

Согласно отчетности, ООО "Разрез Кийзасский" в 2023 году получило более 65 млрд рублей выручки по РСБУ и 16,7 млрд рублей чистой прибыли. ПГК в прошлом году получила 3,5 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и почти 101 млн рублей выручки.

По данным ЕГРЮЛ, ПГК специализируется на добыче антрацита открытым способом.

По данным госреесра участков недр и лицензий, ПГК ранее владела двумя участками угля в Красноярском крае (Восточно-Пясинский и Река Угольная), однако обе лицензии были аннулированы в 2019 году. Кроме того, лицензии выдавались на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, не предусматривали добычу. ПГК также принадлежали две лицензии на поиск и оценку месторождения общераспространенных полезных ископаемых в Амурской области, которые были аннулированы в 2017 и 2018 годах.

Получить комментарий "Сибантрацита" о причине продажи ПГК "Интерфаксу" пока не удалось. В компании пока также не пояснили статус "Кийзасского".

Группа "Сибантрацит" производит и экспортирует антрацит UHG и другие металлургические угли. В 2022 году предприятия группы добыли 24,55 млн тонн угля, данные за 2023 год группа не раскрывала, за исключением данных по разрезу "Верхнетешский", который в прошлом году добыл 1 млн тонн угля марки Т. В состав группы входят разрезы и углеобогатительные предприятия в Новосибирской и Кемеровской областях.

"Сибантрацит", а также добывающие активы группы 1 мая были добавлены в расширенный SDN List.

Как сообщалось, до середины ноября 2023 года предприятия группы составляли сибирский дивизион УК "Элси" (прежнее название нынешней УК "Эльга"). В середине ноября 2023 года "Элси" продала их ООО "Башкирский промышленный холдинг", которое с февраля переименовано в ООО "Сибкапитал".