Авдолян и Исаев продали активы "Сибантрацита"

Покупателем стала компания, подконтрольная совладельцу НИПИ НГ "Петон"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры угольного холдинга "Элси" Альберт Авдолян и Александр Исаев продали сибирский дивизион, созданный на базе активов "Сибантрацита", ООО "Башкирский промышленный холдинг", чтобы сосредоточиться на развитии Эльгинского проекта, говорится в пресс-релизе "Элси".

"Такая реструктуризация позволит компании сконцентрироваться на развитии эльгинского угольного комплекса, и, в частности, собственных логических мощностей. Добыча и переработка угля на месторождении достигнет 50 млн тонн в год. Провозная способность Тихоокеанской железной дороги, которая связывает Эльгинское угольное месторождение с портом "Эльга", увеличится с 30 до 50 млн тонн угля в год, и перевалочные мощности собственного порта "Эльга" в Охотском море в районе мыса Манорский Хабаровского края вырастут также с 30 до 50 млн тонн в год", - отмечается в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, 71% в ООО "Башкирский промышленный холдинг" (БПХ) принадлежит Олегу Полякову - совладельцу крупной российской инжиниринговой компании ООО "НИПИ НГ "ПЕТОН", которая реализовала для "Газпрома" несколько масштабных проектов в переработке газа. Еще 20% БПХ владеет Ваник Ванунц (экс-совладелец ООО "Алмаз удобрения", которое ранее также входило в периметр активов Авдоляна), оставшиеся 9% - у Аллы Золотовой.

В рамках сделки с "Элси" БПХ 14 ноября получило 100% ООО "А-Проперти Развитие" (ранее в равных долях принадлежало совладельцам "Элси" Авдоляну и Исаеву), следует из данных ЕГРЮЛ. "А-Проперти Развитие" владеет разрезами "Кузнецкий Южный" и "Малиновский" (строящийся) в Кемеровской области, ООО "Разрез Восточный" в Новосибирской области.

Также в состав сибирского дивизиона группы "Элси" входили разрезы "Верхнетешский" и "Кийзасский" в Кемеровской области, разрез "Колыванский" и обогатительный комплекс "Листвянская" в Новосибирской области.

БПХ 8 ноября зарегистрировал в Москве ООО "УК "Сибантрацит".

"А-Проперти" купила "Сибантрацит" в 2021 году у наследников бизнесмена Дмитрия Босова. Позднее активы "Сибантрацита" и УК "Эльга уголь" были объединены в УК "Элси".

После сделки УК "Элси" сменила название на ООО "Управляющая компания Эльга". По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения произошли также 14 ноября. Структура владения группой осталась без изменений: 80% принадлежит ООО "А-Проперти" Авдоляна, еще 20% через ООО "Энергогрупп" владеет гендиректор группы Исаев.