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Купившая активы "Сибантрацита" компания меняет структуру владения

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Новые совладельцы вошли в капитал ООО "Башкирский промышленный холдинг" (БПХ), которое в середине ноября приобрело сибирский дивизион угольного холдинга "Эльга" (бывший "Элси"), созданный на базе активов "Сибантрацита".

По информации ЕГРЮЛ, 25,5% БПХ получил Алексей Фоменко, 20% - Ольга Чаплыгина. Доля Олега Полякова сократилась с 71% до 25,5%, Ваник Ванунц сохраняет свою долю в 20%, Алла Зотова - 9%. Сейчас 80% БПХ (за исключением доли Чаплыгиной) переданы в залог Мособлбанку.

Как сообщалось, Поляков - совладелец крупной российской инжиниринговой компании ООО "НИПИ НГ "Петон", которая реализовала для "Газпрома" несколько масштабных проектов в переработке газа. Ванунц - экс-совладелец ООО "Алмаз удобрения", которое ранее входило в периметр активов совладельца "Эльги" Альберта Авдоляна.

По данным ЕГРЮЛ, Фоменко принадлежит 50% ООО "ВДП" (Московская область), которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка компании за 2022 год превысила 35 млн рублей, чистая прибыль - 20 млн рублей. Также Фоменко совладелец ООО "Реал эстейт менеджмент" (Москва), которое с 13 ноября находится в стадии ликвидации. Компания занималась покупкой и продажей недвижимого имущества, в 2022 году получила 169 млн рублей выручки и 47 млн рублей чистого убытка по РСБУ.

Чаплыгиной принадлежит 50% ООО "Профекс Групп" (Москва), специализирующегося на деятельности web-порталов, в числе дополнительных видов деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. В 2022 году компания получила 94 тыс. рублей чистой прибыли по РСБУ.

Группа "Сибантрацит" производит и экспортирует антрацит UHG, а также другие металлургические угли и пылеугольное топливо (PCI). Группа объединяет АО "Разрез Колыванский" и ООО "Разрез Восточный" (Новосибирская область, производят антрацит), а также кузбасские ООО "Разрез Кийзасский" и ООО "Разрез Верхнетешский", ООО "Разрез Кузнецкий Южный" и строящийся "Разрез Малиновский" (входят в состав группы с 2023 года).

В 2022 году предприятия группы добыли 24,55 млн тонн угля.

Московская область Мособлбанк Сибантрацит Эльга Элси Олег Поляков
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