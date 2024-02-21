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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Купившая в 2023 году сибирские активы "Эльги" компания сменила название

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Башкирский промышленный холдинг" (БПХ), которое в 2023 году приобрело активы сибирского дивизиона холдинга "Эльга" (бывший "Элси"), сменило название на ООО "Сибкапитал".

По данным ЕГРЮЛ, изменился также основной вид деятельности: ранее это было "производство меди", теперь - "деятельность холдинговых компаний". При этом перечень дополнительных видов деятельности не претерпел изменений.

Место регистрации компании (Башкирия, Благовещенск) и структура владения остаются без изменения. По 25,5% сохраняют совладелец крупной российской инжиниринговой компании ООО "НИПИ НГ "Петон" Олег Поляков и предприниматель Алексей Фоменко. Ещё по 20% по-прежнему владеют Ваник Ванунц (экс-совладелец ООО "Алмаз удобрения", которое ранее входило в периметр активов совладельца "Эльги" Альберта Авдоляна) и Ольга Чаплыгина, 9% - у Аллы Зотовой. 100% "Сибкапитала" находится в залоге у Мособлбанка.

После приобретения БПХ активы сибирского дивизиона "Эльги" были вновь объединены в группу с названием "Сибантрацит".

Сейчас в ее состав входят АО "Разрез Колыванский" и ООО "Разрез Восточный" (Новосибирская область, производят антрацит), а также кузбасские ООО "Разрез Кийзасский" и ООО "Разрез Верхнетешский", ООО "Разрез Кузнецкий Южный" и строящийся "Разрез Малиновский" (входят в состав группы с 2023 года). Также в составе группы две углеобогатительные фабрики (Листвянская-1 и Листвянская-2) в Новосибирской области.

"Сибантрацит" производит и экспортирует антрацит UHG и другие металлургические угли.

Башкирия Сибантрацит Эльга БПХ Альберт Авдолян
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