Апелляция подтвердила 549 млн рублей долга экс-зампреда ЦБ Корищенко перед Инвестбанком

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 10 июня по заявлению Инвестбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) включил в реестр кредиторов бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко 549,3 млн рублей.

Как отмечалось в документе, требование подлежит "удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника".

В определении говорилось, что "требования кредитора в размере 549 250 300 руб. подтверждены приговором Таганского районного суда г. Москвы от 19.09.2023".

Заявление Инвестбанка поступило в суд 20 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 16 июня 2021 года по заявлению физлица ввел в отношении финансиста процедуру реструктуризации задолженности и включил в его реестр кредиторов 4,6 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей основного долга перед заявителем.

17 февраля 2022 года суд признал Корищенко несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

АСВ 3 мая 2023 года подало в суд заявление с просьбой временно ограничить право Корищенко на выезд из РФ. В конце марта 2024 года суд его удовлетворил.

Процедура банкротства Корищенко продлена до 27 ноября 2024 года.

В МВД России 1 июля 2022 года журналистам сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела о растрате в размере около 1,4 млрд рублей, вменяемой экс-зампреду ЦБ РФ.

"Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя ЦБ РФ, бывшего председателя правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО) Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна. Они обвиняются в растрате принадлежащих банку ценных бумаг, совершенной организованной группой в особо крупном размере", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице АСВ ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Ущерб составил порядка 1,4 млрд рублей.

Фигурантов задержали 16 июня 2021 года. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

"В порядке арбитражного судопроизводства один из обвиняемых привлечен к субсидиарной ответственности, принадлежащее ему имущество стоимостью более 800 млн рублей возвращено банку. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба по ходатайству следователя наложен арест на ценные бумаги стоимостью более 500 млн рублей", - сообщала тогда Волк.

25 декабря 2023 года за истечением сроков давности суд освободил от наказания Корищенко, осужденного на 7 лет колонии общего режима за особо крупную растрату, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Аналогичное решение суд принял в отношении Пальчуна.

"Корищенко и Пальчун освобождены из-под стражи в зале суда. В остальной части приговор Таганского суда Москвы от 19 сентября 2023 года оставлен без изменений", - сказали в Мосгорсуде.

Таганский суд, как сообщалось, назначил Корищенко и Пальчуну по семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. каждому.

Кроме того, с обоих осужденных суд по иску о возмещении материального ущерба солидарно взыскал в пользу госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" 549 млн 250 тыс. 300 руб.

Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ РФ в 2002-2008 годах, параллельно возглавлял совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), в 2008-2010 годах был президентом ММВБ, в 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 годах работал в Инвестбанке, который в итоге был лишен лицензии.