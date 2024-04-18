Суд временно запретил экс-зампреду ЦБ Корищенко выезжать из РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце марта по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского Инвестбанка) временно запретил бывшему заместителю председателя ЦБ РФ Константину Корищенко выезжать из России.

В определении суда, размещенном на сайте 17 апреля, говорится, что запрет действует до даты "вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина".

В документе отмечается, что требование АСВ обусловлено заявлением о привлечении Корищенко и иных лиц, ранее контролировавших Инвестбанк, к субсидиарной ответственности.

Суд принял доводы агентства о том, что "из-за значительности суммы задолженности перед банком Корищенко К. Н. может покинуть территорию Российской Федерации, что приведет не только к необоснованному расходованию денежных средств из конкурсной массы, но и к возможному отчуждению принадлежащего должнику имущества", подчеркивается в определении суда.

Заявление агентства поступило в суд 3 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 16 июня 2021 года по заявлению физлица ввел в отношении финансиста процедуру реструктуризации задолженности и включил в реестр требований кредиторов 4,6 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей основного долга.

17 февраля 2022 года суд признал Корищенко несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

В МВД России 1 июля 2022 года журналистам сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела о растрате в размере около 1,4 млрд рублей, вменяемой экс-зампреду ЦБ РФ.

"Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя ЦБ РФ, бывшего председателя правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО) Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна. Они обвиняются в растрате принадлежащих банку ценных бумаг, совершенной организованной группой в особо крупном размере", - сказала тогда журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице АСВ ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Ущерб составил порядка 1,4 млрд рублей.

Фигурантов задержали 16 июня 2021 года. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

"В порядке арбитражного судопроизводства один из обвиняемых привлечен к субсидиарной ответственности, принадлежащее ему имущество стоимостью более 800 млн рублей возвращено банку. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба по ходатайству следователя наложен арест на ценные бумаги стоимостью более 500 млн рублей", - сообщила Волк.

Мосгорсуд 25 декабря 2023 года, за истечением сроков давности освободил от наказания Корищенко, осужденного на 7 лет колонии общего режима за особо крупную растрату. Аналогичное решение суд принял в отношении Пальчуна.

"Корищенко и Пальчун освобождены из-под стражи в зале суда. В остальной части приговор Таганского суда Москвы от 19 сентября 2023 года оставлен без изменений", - сказали "Интерфаксу" в Мосгорсуде.

Таганский суд, как сообщалось, назначил Корищенко и Пальчуну по семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. каждому.

Кроме того, с обоих осужденных суд по иску о возмещении материального ущерба солидарно взыскал в пользу госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" 549 млн 250 тыс. 300 руб.

Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ РФ в 2002-2008 годах, параллельно возглавлял совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 годах работал в Инвестбанке, который в итоге лишился лицензии.