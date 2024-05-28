Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

"СИБУР" в I квартале планирует выплатить дивиденды в размере 30,9 млрд рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУРа" рекомендовал направить на дивиденды за I квартал 2024 года 12,04 рубля на акцию, или 30,86 млрд рублей.

Как сообщалось, по итогам 2023 года компания направила на дивиденды 125,8 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО в 2023 году составила 160,5 млрд рублей, выручка - 1,1 трлн рублей, операционная прибыль - 364,6 млрд рублей. Компания не обозначала размер скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году).

СИБУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного с февраля 2023 года падения по индексу МосБиржи

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });