"СИБУР" разместил локальные облигации на $309 млн для замещения евробондов-2025

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "СИБУР Холдинг" разместил локальные облигации на $309,3 млн в рамках замещения еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

"СИБУР" заместил более 60% от первоначального номинального объема выпуска евробондов-2025 - доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 61,85%.

Выпуск евробондов с погашением в июле 2025 года на $500 млн компания разместила летом 2020 года, ставка купона по нему - 2,95%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по замещающим бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Всего у "СИБУРа" в обращении находятся два выпуска долларовых евробондов, помимо выпуска-2025, это еврооблигации с погашением в сентябре 2024 года.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и в декабре срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года.

Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для выдачи такого разрешение является срок погашения евробондов в 2024 году.