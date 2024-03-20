"СИБУР" направил на дивиденды за 2023 год всю чистую и нераспределенную прибыль РСБУ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Акционеры "СИБУР Холдинга" на годовом собрании приняли решение распределить чистую прибыль за 2023 год в размере 90,7 млрд рублей, а также прибыль прошлых лет в размере 35 млрд рублей, сообщила компания.

Чистая прибыль за 2023 год и нераспределенная прибыль направляются на дивиденды по итогам года в размере 125,8 млрд рублей. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 86,2 млрд рублей дивиденды за IV квартал составят 39,6 млрд рублей.

Согласно отчетности РСБУ, чистая прибыль СИБУРа в 2023 году составила 90,7 млрд рублей против 185,8 млрд рублей годом ранее.

"СИБУР" сообщил, что в соответствии с законом "О налоге на сверхприбыль" от 4 августа 2023 года является его плательщиком. Компания начислила налог в размере 5,75 млрд рублей, который был выплачен в 2023 году в качестве обеспечительного платежа и отражен в отчете о движении денежных средств в строке "Налог на прибыль организаций". Общество применило налоговый вычет по налогу на сверхприбыль в сумме обеспечительного платежа. Таким образом, применимая ставка налога на сверхприбыль составила 5%.

Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО в 2023 году составила 160,5 млрд рублей, выручка – 1,1 трлн рублей, операционная прибыль – 364,6 млрд рублей. Компания не обозначала размер скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" – 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" – 12,325% (из них у Кирилла Шамалова – 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году).