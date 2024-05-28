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Налоговый пакет Минфина даст около 2,6 трлн руб. в бюджетную систему в 2025 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году от принятия пакета налоговых изменений, внесенного Минфином в правительство, составят порядка 2,6 трлн рублей. Такая оценка содержится в пояснительной записке к проекту, с которой ознакомился "Интерфакс".

Больше половины этой суммы обеспечит повышение с 20% до 25% налога на прибыль организаций: примерно 1,6 трлн рублей с учетом вычетов (на горизонте до 2030 г - порядка 11,1 трлн руб).

Введение акциза на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания в 2025 г даст поступления на уровне 50 млрд рублей, а акциза на природный газ, приобретенный для производства аммиака, - порядка 21,7 млрд рублей ежегодно. Повышение порогов для применения УСН, а также признание налогоплательщиков, применяющих "упрощенку", плательщиками НДС, даст федеральному бюджету примерно 473 млрд руб. НДС, а бюджетам регионов - порядка 258 млрд руб. УСН. Потери региональных бюджетов по налогу на прибыль составят 324 млрд руб., по налогу на имущество организаций - 58 млрд руб. в год (превышение потерь над доппоступлениями компенсирует федеральный бюджет). Совокупно эта мера на 6-летнем горизонте даст в бюджет допдоходы в размере порядка 2,5 трлн руб., подсчитал Минфин.

Признание подакцизными товарами спиртосодержащих лекарственных препаратов, не включенных в соответствующий перечень, утверждаемый правительством, и фармацевтической субстанции этилового спирта даст государству порядка 20 млрд рублей в год.

Переход на уплату госпошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество (включая землю) от фиксированного размера к проценту от цены сделки дополнительно принесет в бюджетную систему не менее 16 млрд руб. в 2025 г.

Введение дифференцированных ставок по налогу на доходы физических лиц в 2025 г даст дополнительные доходы в размере порядка 533 млрд руб., а до 2030 г включительно общая сумма, с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов, составит порядка 3,1 трлн рублей.

Минфин НДС
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