Минфин предлагает ввести акциз на жидкий никотин и фармсубстанцию спирта

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению предлагает ввести акциз на фармсубстанцию спирта и одновременно предоставить полный вычет акциза на спирт, использованный для производства лекарств.

Такие предложения содержатся в пакете поправок по совершенствованию налоговой системы, которые министерство внесло во вторник в правительство.

Медицинской спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Указанная мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя, отмечается в материалах Минфина. Конкретный перечень лекарств и медицинских изделий для предоставления вычета будет утверждаться правительством РФ. Полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению позволит не допустить роста цен на лекарства, полагает министерство.

Также Минфин предлагает ввести акциз на жидкий никотин с одновременным предоставлением сырьевого вычета при производстве никотинсодержащей продукции. "Учитывая незначительное количество импортеров, взимание акциза по жидкому никотину при его ввозе в Россию снизит возможность применения схем уклонения от уплаты налогов, сократит нелегальный ввоз продукции (сейчас контроль со стороны налоговых органов за использованием жидкого никотина затруднен, так как он не относится к подакцизным товарам и налогоплательщики не обязаны предоставлять декларации по акцизам)", - поясняется в материалах.

Введение акциза на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания в 2025 г. даст поступления на уровне 50 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту, с которой ознакомился "Интерфакс".