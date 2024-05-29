Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Банк "Уралсиб" направит на выплату дивидендов за 2023 год 9,9 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Уралсиб" приняли решение направить на выплату дивидендов за 2023 год 9,86 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк направит на выплату дивидендов 5,83 млрд рублей из прибыли 2023 года (50% от нее) и 4,03 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Чистая прибыль "Уралсиба" в 2023 году по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) сократилась на 5,6% до 11,7 млрд рублей.

Другую половину прибыли (5,8 млрд рублей) банк оставит в своем распоряжении.

На одну обыкновенную акцию будет выплачено 0,027 рубля. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 июня 2024 года.

Банк "Уралсиб" ранее утвердил дивидендную политику. Согласно документу, кредитная организация будет стремиться направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли за год.

"Уралсиб" с осени 2015 года находился на санации. Его финансовое оздоровление было завершено досрочно – в феврале 2024 года.

Инвестором в рамках финансового оздоровления банка был выбран Владимир Коган, который приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму". После смерти Владимира Когана инвестором "Уралсиба" была утверждена его вдова Людмила Коган, получившая 81,8% акций кредитной организации в порядке наследования. Николай Цветков владел 11,35% банка.

Дивиденды "Уралсиб" не платил уже больше 10 лет (последние выплаты были произведены по итогам 2012 года). В истории банка были дивидендные выплаты, превышавшие 50% чистой прибыли за год (например, по итогам 2001 и 2002 годов).

Банк "Уралсиб" по итогам I квартала 2024 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Уралсиб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

К продажам Lada на "Мегамаркете" и Wildberries добавилась реализация через Ozon

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая
Налоговая реформа

Налог на прибыль для IT-сектора планируют поднять на 5 п.п., как и общую ставку

Налог на прибыль для IT-сектора планируют поднять на 5 п.п., как и общую ставку

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $84,4 за баррель

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $84,4 за баррель

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум
Налоговая реформа

Параметры налогового пакета Минфина. Обобщение

Параметры налогового пакета Минфина. Обобщение
Налоговая реформа

Налоговый пакет Минфина даст около 2,6 трлн руб. в бюджетную систему в 2025 году

Налоговая реформа

Минфин предложил ввести НДС для компаний с доходами более 60 млн руб.

Налоговая реформа

"Курсовые" экспортные пошлины с 1 января отменят, производителям удобрений и желруды повысят НДПИ

Минсельхоз заявил, что урожай черешни сохранится на уровне прошлого года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });