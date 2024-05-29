Банк "Уралсиб" направит на выплату дивидендов за 2023 год 9,9 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Уралсиб" приняли решение направить на выплату дивидендов за 2023 год 9,86 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк направит на выплату дивидендов 5,83 млрд рублей из прибыли 2023 года (50% от нее) и 4,03 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Чистая прибыль "Уралсиба" в 2023 году по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) сократилась на 5,6% до 11,7 млрд рублей.

Другую половину прибыли (5,8 млрд рублей) банк оставит в своем распоряжении.

На одну обыкновенную акцию будет выплачено 0,027 рубля. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 июня 2024 года.

Банк "Уралсиб" ранее утвердил дивидендную политику. Согласно документу, кредитная организация будет стремиться направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли за год.

"Уралсиб" с осени 2015 года находился на санации. Его финансовое оздоровление было завершено досрочно – в феврале 2024 года.

Инвестором в рамках финансового оздоровления банка был выбран Владимир Коган, который приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму". После смерти Владимира Когана инвестором "Уралсиба" была утверждена его вдова Людмила Коган, получившая 81,8% акций кредитной организации в порядке наследования. Николай Цветков владел 11,35% банка.

Дивиденды "Уралсиб" не платил уже больше 10 лет (последние выплаты были произведены по итогам 2012 года). В истории банка были дивидендные выплаты, превышавшие 50% чистой прибыли за год (например, по итогам 2001 и 2002 годов).

Банк "Уралсиб" по итогам I квартала 2024 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".