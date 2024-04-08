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Банк "Уралсиб" намерен направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" будет стремиться направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли за год, следует из опубликованной дивидендной политики кредитной организации. Набсовет банка утвердил документ 4 апреля 2024 года на три года.

В виде отдельного документа дивидендная политика принимается впервые, уточнил представитель банка.

Годовое собрание акционеров "Уралсиба" пройдет в заочной форме 24 мая 2024 года. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 1 мая 2024 года. Рекомендации по дивидендным выплатам за 2023 год набсовет еще не давал.

Чистая прибыль банка в 2023 году по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) сократилась на 5,6% - до 11,7 млрд рублей.

"Уралсиб" с осени 2015 года находится на санации. Его финансовое оздоровление было завершено досрочно - в феврале 2024 года.

Инвестором в рамках финансового оздоровления банка был выбран Владимир Коган, который приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму". После смерти Владимира Когана инвестором "Уралсиба" была утверждена его вдова Людмила Коган, получившая 81,8% акций кредитной организации в порядке наследования. Николай Цветков владел 11,35% банка.

Дивиденды "Уралсиб" не платит уже 10 лет (последние выплаты были произведены по итогам 2012 года). В истории банка были дивидендные выплаты, превышавшие 50% чистой прибыли за год (например, по итогам 2001 и 2002 годов).

Банк "Уралсиб" по итогам 2023 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"

Людмила Коган Уралсиб Николай Цветков Владимир Коган
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