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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле снизился на 58 млрд руб., или на 4%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле 2024 года уменьшился на 58 млрд руб., или на 4,0%, до 1,394 трлн рублей (минимум с 1 сентября 2016 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в апреле увеличился на 31 млрд рублей, или на 0,2%, до 20 трлн 485 млрд рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась до 6,8% с 7,1%. Значение этого показателя на 1 апреля стало минимальным с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В январе-апреле 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 89 млрд рублей, или на 6,0%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

ОФЗ ЦБ РФ Банк России
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