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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в марте не изменился, их доля снизилась до 7,1%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в марте 2024 года не изменился, он остался на минимальном с 1 декабря 2016 года уровне 1 трлн 452 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в марте увеличился на 292 млрд рублей, или на 1,4%, до 20 трлн 454 млрд рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ в марте снизилась до 7,1% с 7,2%. Значение этого показателя на 1 апреля стало минимальным с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В январе-марте 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 31 млрд рублей, или на 2,1%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

ОФЗ ЦБ РФ
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