Лук, морковь и картофель лидировали по росту цен на овощном рынке с 7 по 13 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на картофель в РФ с 7 по 13 мая повысились на 4%, на морковь – на 4,1%, на лук – на 4,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста цен на эти овощи стали самыми высокими за неделю на плодоовощном рынке.

В предыдущий период, о котором сообщал Росстат, – с 3 по 6 мая – картофель подорожал на 1,6%, лук – на 1,2%, морковь – на 3,8%.

По данным Росстата, в целом за неделю цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,1% (на 0,6% с 3 по 6 мая). В том числе огурцы подешевели на 5,7% (на 4,8%), помидоры - на 3,2% (на 1,3%).

Свекла подорожала на 3,5% (на 3,3%), капуста – на 3,3% (на 2,6%), яблоки – на 1,4% (на 1,1%), бананы – на 0,2% (на 0,1%).

С начала года больше всего подорожали свекла – в 1,7 раза и капуста – на 45,8%. Цены на морковь повысились на 43,2%, картофель – на 18,7%, лук – на 15,2%, яблоки – на 14,7%, помидоры – на 12,5%, бананы – на 9%. Цены на огурцы снизились на 21,5%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%, в январе этого года – на 7,3%, в феврале – на 3%, в марте – на 2,1%.