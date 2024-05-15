Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Лук, морковь и картофель лидировали по росту цен на овощном рынке с 7 по 13 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на картофель в РФ с 7 по 13 мая повысились на 4%, на морковь – на 4,1%, на лук – на 4,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста цен на эти овощи стали самыми высокими за неделю на плодоовощном рынке.

В предыдущий период, о котором сообщал Росстат, – с 3 по 6 мая – картофель подорожал на 1,6%, лук – на 1,2%, морковь – на 3,8%.

По данным Росстата, в целом за неделю цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,1% (на 0,6% с 3 по 6 мая). В том числе огурцы подешевели на 5,7% (на 4,8%), помидоры - на 3,2% (на 1,3%).

Свекла подорожала на 3,5% (на 3,3%), капуста – на 3,3% (на 2,6%), яблоки – на 1,4% (на 1,1%), бананы – на 0,2% (на 0,1%).

С начала года больше всего подорожали свекла – в 1,7 раза и капуста – на 45,8%. Цены на морковь повысились на 43,2%, картофель – на 18,7%, лук – на 15,2%, яблоки – на 14,7%, помидоры – на 12,5%, бананы – на 9%. Цены на огурцы снизились на 21,5%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%, в январе этого года – на 7,3%, в феврале – на 3%, в марте – на 2,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Магнит" сменил гендиректора

"Магнит" сменил гендиректора

Минсельхоз РФ заявил о стабильной ситуации на рынках яиц и мяса птицы

Минтруд РФ предложил в 2025 году увеличить прожиточный минимум до 17,7 тыс. руб.

Инфляция в РФ с 7 по 13 мая в годовом выражении превысила 7,9%

Инфляция в РФ с 7 по 13 мая в годовом выражении превысила 7,9%

Росстандарт отзывает 23,4 тыс. "КАМАЗов" без устройств вызова экстренных служб

Росстандарт отзывает 23,4 тыс. "КАМАЗов" без устройств вызова экстренных служб

СПбМТСБ повысила штраф за срывы контрактов до 1 млн рублей

СПбМТСБ повысила штраф за срывы контрактов до 1 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });