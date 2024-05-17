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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Минсельхоз заявил, что динамика цен сельхозпроизводителей находится ниже инфляции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Динамика цен производителей на сельхозпродукцию и продукты питания в России ниже уровня инфляции, сообщает Минсельхоз.

Так, по данным на 15 мая, стоимость сахара у производителей за месяц снизилась на 0,3%, за последнюю неделю - на 0,5%. Цены производителей на основные категории молочной группы также стабильны. Пастеризованное и сухое цельное молоко за год выросло в цене на 3,6%, сыры - на 2,5%. Одним из факторов является доступность сырого молока, которое за последний месяц подешевело на 0,3%, объясняет ведомство.

"В связи с сезонным фактором и увеличением производства в настоящее время снижаются отпускные цены на огурцы и томаты - за неделю на 9,3% и 0,2% соответственно, - говорится в сообщении. - Что касается овощей борщевого набора, то репчатый лук в настоящее время на 19,2% дешевле, чем год назад, картофель - на 10,3%. В летне-осенний сезон ожидается традиционное снижение стоимости всех основных видов плодоовощной продукции".

Как сообщил Росстат, потребительские цены на продукты питания в стране в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,45%. В марте по сравнению с февралем рост составлял 0,1%. С начала года продукты подорожали на 2,71%, в годовом выражении - на 8,87%.

Минсельхоз Росстат
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