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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Рост цен на картофель в РФ с 14 по 20 мая ускорился почти в два раза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на картофель в РФ с 14 по 20 мая повысились на 7,9%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен ускорился почти в два раза, неделей ранее он составлял 4%.

Цены на лук повысились на 6,9% (на 4,4% неделей ранее), на морковь – на 4,7% (на 4,1%). Эти овощи продолжают лидировать по темпам роста на плодоовощном рынке.

Росстат также сообщил, что свекла подорожала на 4,2% (на 3,5%), капуста – на 3,2% (на 3,3%), яблоки – на 1,5% (на 1,4%), бананы – на 0,6% (на 0,2%).

В то же время цены на огурцы снизились на 10,4% (на 5,7%), помидоры - на 6,1% (на 3,2%).

В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,7% (на 0,1%)

С начала года больше всего подорожали свекла – в 1,7 раза. Цены на капусту и морковь повысились почти в 1,5 раза, картофель - на 27,5%, яблоки - на 16,1%, лук - на 22,9%, бананы - на 9,6%, помидоры - на 7,1%, Цены на огурцы снизились на 29,5%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%

Росстат
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