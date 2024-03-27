Долги по зарплате в РФ в феврале продолжили расти, увеличившись до 433,5 млн руб.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2023 г. составила 433,5 млн рублей и по сравнению с 1 февраля 2024 года увеличилась на 82,0 млн рублей, или на 23,3%, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ в январе 2024 года выросла на 1,3%, до 351,5 млн рублей, в декабре 2023 года снизилась на 19,9%, до 347,0 млн рублей, в ноябре - на 5,8%, до 433,3 млн рублей, в октябре она выросла на 22,3%, до 459,9 млн рублей, в сентябре - сократилась на 12,6%, до 375,9 млн рублей, в августе - на 3,2%, до 430 млн рублей, в июле - на 21,3%, до 444,2 млн рублей, в июне - на 11,6%, до 564,5 млн рублей, в мае - на 8,2%, до 638,4 млн рублей, в апреле - на 7,2%, до 695,5 млн рублей, в марте - на 2,8%, до 749 млн рублей, в феврале - на 3,5%, до 770,6 млн рублей, в январе 2023 г. наблюдался рост на 24,3%, до 798,9 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 марта 2024 г. на долги, образовавшиеся в 2024 г., приходится 114,2 млн рублей (26,3%) в 2023 г. - 145,9 млн рублей (33,7%), в 2022 г. и ранее - 173,4 млн рублей (40,0%).

Основной объем задолженности был сформирован просроченными долгами по заработной плате, возникшими из-за отсутствия у организаций собственных средств. На 1 марта такая задолженность составила 412,3 млн рублей (месяцем ранее - 348,2 млн рублей).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета и по зарплатам местных бюджетов на 1 марта отсутствовала. Долги бюджетов субъектов РФ составили 21,2 млн рублей (на 1 февраля они равнялись 3,3 млрд рублей).