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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Долги по зарплате в РФ в январе выросли на 1,3% до 351,5 млн рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2024 года составила 351,5 млн рублей и по сравнению с 1 января 2024 года выросла на 4,5 млн рублей, или на 1,3%, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ в декабре 2023 года снизилась на 19,9% до 347,0 млн рублей, в ноябре – на 5,8% до 433,3 млн рублей, в октябре она выросла на 22,3% до 459,9 млн рублей, в сентябре – сократилась на 12,6% до 375,9 млн рублей, в августе – на 3,2% до 430 млн рублей, в июле – на 21,3% до 444,2 млн рублей, в июне – на 11,6% до 564,5 млн рублей, в мае – на 8,2% до 638,4 млн рублей, в апреле – на 7,2% до 695,5 млн рублей, в марте – на 2,8% до 749 млн рублей, в феврале – на 3,5% до 770,6 млн рублей, в январе 2023 года наблюдался рост на 24,3% до 798,9 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 4,8 млн рублей (1,4%), в 2023 году – 174,3 млн рублей (49,6%), в 2022 году и ранее – 172,4 млн рублей (49%).

Основной объем задолженности был сформирован просроченными долгами по заработной плате, возникшими из-за отсутствия у организаций собственных средств. На 1 февраля такая задолженность составила 348,2 млн рублей (месяцем ранее – 343,6 млн рублей).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета и по зарплатам местных бюджетов на 1 февраля отсутствовала. Долги бюджетов субъектов РФ составили 3,3 млн рублей (на 1 января они отсутствовали).

Росстат
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