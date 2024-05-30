Акционерам "Элемента" рекомендовали выплатить за 2023 год 0,95 млрд рублей дивидендов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 946,7 млн рублей, сообщила компания.

Точный размер дивидендов на одну акцию компания не называет. Он будет определяться отношением части чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, к числу размещенных акций ПАО по состоянию на 11 июля 2024 года.

29 мая "Элемент" закрыл книгу заявок на участие в IPO, в рамках которого компания предложила инвесторам бумаги допэмиссии в размере 100 660 365 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля. Ценовой диапазон размещения в рамках IPO был установлен в 223,6-248,4 рубля за 1 тыс. акций. Это соответствует рыночной капитализации бизнеса в 90-100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов. Кроме того, в течение 30 дней после начала торгов будет структурирован механизм стабилизации - до 15% от размера предложения.

Торги акциями ПАО "Элемент" должны начаться 30 мая под тикером ELMT.

Ожидается, что по результатам IPO free float составит (в случае размещения всей допэмисии) более 13%.

Соответственно акционерный капитал компании будет представлен 503,3 млрд акций. В этом случае размер дивидендов составит 0,0018 рубля на акцию или 1,8 рубля на 1 тысячу акций.

Ранее в мае совет директоров "Элемента" утвердил дивидендную политику, согласно которой компания должна выплачивать дивиденды в размере не менее 25% скорректированной чистой прибыли отчетного года.

"Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, - говорилось в документе. - Показатели для расчета дивидендов определяются на основе данных консолидированной отчетности".

Эта дивидендная политика "Элемента" рассчитана на три года.

Ранее компания сообщала, что выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 46% - до 35,8 млрд рублей, EBITDA - на 68%, до 8,7 млрд рублей, а чистая прибыль - на 93%, до 5,3 млрд рублей. При этом в финансовой отчетности "Элемента" указывалось, что базовая прибыль на акцию (в расчет принимались 392,4 млрд акций) составила 1,1 копейки.

"Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" внесли в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т". В 2020 году ООО "Элемент" было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании был представлен 402 641 460 040 акциями номинальной стоимостью 0,05 рубля. В мае 2024 года Банк России зарегистрировал допвыпуск акций АО "Элемент" (в ПАО компания была преобразована 15 мая - ИФ) - объем выпуска составил 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля, которые предполагалось размещать по открытой подписке.

Сейчас "Элемент" включает около 30 предприятий в области микроэлектроники. В сообщении компании отмечается, что 83% выручки пришлось на сегмент электронной компонентной базы (микроконтроллеры, дискретные полупроводники, аналоговые интегральные схемы, устройства на основе RFID-технологий, навигационные приемники и т.п.), 9% - на сегмент электронных блоков, модулей и аппаратуры (блоки питания и инверторы, блоки приемопередачи базовых станций, модули связи LTE и пр.) и 5% - на сегмент точного машиностроения.