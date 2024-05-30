"Элемент" может выделить акции на мотивацию сотрудников с одобрения основных акционеров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") может запустить программу мотивации сотрудников при условии одобрения основными акционерами компании использования спецпакета акций. Об этом заявил президент "Элемента" Илья Иванцов журналистам в Москве.

"Планы (по запуску мотивационной программы - ИФ) есть, - сказал он. - Считаем, что IPO внесет существенный вклад в развитие нашего HR-бренда и поможет в решении вопроса привлечения квалифицированных кадров".

При этом Иванцов рассказал, что компания задолго до размещения, несколько лет назад, аккумулировала небольшой пакет акций, буквально несколько процентов, который может быть направлен на такую программу мотивации.

"При условии согласования этого вопроса с нашими акционерами, - добавил президент "Элемента". - Поэтому запуск такой программы никоим образом не скажется и не повлияет на других акционеров".

В четверг "Элемент" провел IPO на СПБ Бирже (тикер ELMT), в ходе которого размещалось 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля, выпущенных ранее в рамках допэмисии.

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, говорится в сообщении компании. На него приходится 15% от общего объема акций, размещаемых в рамках IPO.

По итогам сделки рыночная капитализация компании составила 105 млрд рублей (с учетом средств, привлеченных в рамках IPO), free float - 14,3% от размера акционерного капитала после его увеличения в результате IPO.

"Элемент" создан в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т". Сейчас группа объединяет более 30 предприятий.

В 2020 году ООО "Элемент" было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании был представлен 402 млрд 641 млн 460 тыс. 040 акциями номинальной стоимостью 0,05 рубля. В мае 2024 года Банк России зарегистрировал допвыпуск акций АО "Элемент" (в ПАО компания была преобразована 15 мая - ИФ) – объем выпуска составил 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля.

Выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 46% до 35,8 млрд рублей, EBITDA – на 68% до 8,7 млрд рублей, а чистая прибыль – на 93% до 5,3 млрд рублей.