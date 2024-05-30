"Элемент" в ходе IPO размещает акции по нижней границе диапазона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") определило цену размещения в рамках IPO в 223,6 рублей за 1 тыс. акций, говорится в сообщении компании.

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора (223,6-248,4 рубля за 1 тыс. акций) и соответствует рыночной капитализации бизнеса группы в 90 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, говорится в сообщении компании. На него приходится 15% от общего объема акций, размещаемых в рамках IPO. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями компании.

В рамках IPO размещается 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля, выпущенных ранее в рамках допэмисии.

По итогам сделки рыночная капитализация компании составила 105 млрд рублей (с учетом средств, привлеченных в рамках IPO), free float - 14,3% от размера акционерного капитала после его увеличения в результате IPO.

По словам президент "Элемента" Ильи Иванцова, слова которого приводятся в сообщении, по результатам IPO акционерами компании стали десятки тысяч инвесторов. Отмечается, что компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами

Акции "Элемента" начнут торговаться на СПБ Бирже в четверг, 30 мая, под тикером ELMT, они получили первый уровень листинга.

"Инвестиции, которые мы привлекли, позволят нам реализовать масштабную программу развития, обеспечив рост производства, разработку и вывод на рынок новых перспективных продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования", - сказал Иванцов.

"Элемент" создан в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т". Сейчас группа объединяет более 30 предприятий.

В 2020 году ООО "Элемент" было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании был представлен 402 млрд 641 млн 460 тыс. 040 акциями номинальной стоимостью 0,05 рубля. В мае 2024 года Банк России зарегистрировал допвыпуск акций АО "Элемент" (в ПАО компания была преобразована 15 мая - ИФ) - объем выпуска составил 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля.

Выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 46% до 35,8 млрд рублей, EBITDA – на 68% до 8,7 млрд рублей, а чистая прибыль – на 93% до 5,3 млрд рублей.

Накануне совет директоров "Элемента" рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 946,7 млн рублей.

Ранее в мае совет директоров "Элемента" утвердил дивидендную политику, согласно которой компания должна выплачивать дивиденды в размере не менее 25% скорректированной чистой прибыли отчетного года.

"Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, - говорилось в документе. - Показатели для расчета дивидендов определяются на основе данных консолидированной отчетности".

Эта дивполитика "Элемента" рассчитана на три года.