Акционеры ММК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб./акция

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 2,752 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Датой закрытия реестра на получение выплат утверждено 10 июня.

Дивиденды за 2022 год компания не выплачивала.

Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь FCF при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

FCF ММК в прошлом году составил 30,7 млрд рублей, чистый долг остался в отрицательном значении – минус 89,3 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA составило минус 0,46х.

Акционерный капитал ММК состоит из 11 млрд 174,33 млн акций. Таким образом, компания направила на дивиденды 100% свободного денежного потока.