ММК может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Датой закрытия реестра на получение выплат рекомендовано установить 10 июня 2024 года.

Годовое собрание акционеров ММК, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 мая. Закрытие реестра на участие в собрании - 7 мая.

Дивиденды за 2022 год компания не выплачивала.

Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь FCF при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

FCF ММК в прошлом году составил 30,7 млрд рублей, чистый долг остался в отрицательном значении - минус 89,3 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA составило минус 0,46х.

Аналитики Альфа-банка и БКС, полагали, что комбинат может рекомендовать выплаты за год в размере 5-6 руб. на акцию (доходность 9-11%). В SberbankCIB ожидали дивиденды на уровне 4 руб./акция (150% свободного денежного потока ММК).

Акции ММК в ходе торгов на Московской бирже в субботу снизились на 2,7% (до 55,2 рубля за штуку) после публикации рекомендаций совета директоров по размеру дивидендов.